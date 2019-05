Den 41-årige Zelenskyj och hans nybildade parti Folkets tjänare vann en jordskredsseger över rivalen Petro Porosjenko i presidentvalet i april. Men partiet saknar representation i parlamentet.

När han svors in i måndags meddelade Zelenskyj att han upplöser parlamentet Rada för att kunna tidigarelägga valet, som var planerat till oktober i år. Därmed får hans parti också möjlighet att kliva in i parlamentet och få många platser under en tid då presidenten fortfarande åtnjuter stor popularitet.

Stöd av fyra procent

Under ett möte med höga politiker från parlamentet på tisdagen sade Zelenskyj också att den nuvarande församlingen bara har stöd från fyra procent av ukrainarna.

Premiärminister Volodymyr Hrojsman, som har nära band till Porosjenko, har meddelat att han avgår på onsdagen men att han ställer upp i parlamentsvalet.

Zelenskyj har också sparkat Viktor Muzhenko som chef för den militära generalstaben och ersatt honom med generallöjtnant Ruslan Khomchak.

Folkomröstning om fredsavtal

En annan av Zelenskyjs utnämningar var juristen Andriy Bogdan som blir chef för presidentens kansli. Denne deltog genast i nyhetskanalen 112 TV och svarade på frågor om bland annat Zelenskyjs uttalade prioritering att försöka få slut på striderna mellan säkerhetsstyrkorna och proryska separatister i östra Ukraina som pågått sedan 2014 och krävt omkring 13 000 människors liv.

Om ett preliminärt fredsavtal med Ryssland är möjligt att förhandla fram kan ukrainarna få lov att säga sitt om det innan det börjar gälla, säger Bogdan.

I fråga om att uppnå ett fredsavtal med Ryssland överväger vi att hålla en folkomröstning.

Den ryske presidenten Vladimir Putin diskuterade konflikten i östra Ukraina i telefonsamtal på tisdagen med Tysklands förbundskansler Angela Merkel och Frankrikes president Emmanuel Macron. Enligt Kreml fokuserade delar av samtalet på det faktum att Ukraina nu fått en ny president.