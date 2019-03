Trafik Tågtrafiken över Öresundsbron stängs av under ett dygn på grund av underhållsarbete. Det innebär att alla tåg mellan Malmö C och Köpenhamns flygplats ställs in från och med klockan 13 i dag och ett dygn framöver, uppger Skånetrafiken.

Underhållsarbetet berör också tåg mellan Kastrups flygplats och Köpenhamns centralstation mellan klockan 20 på lördagen och 5 på söndagsmorgonen.

Ersättningsbussar mot Kastrups flygplats kommer att köra från Hyllie station över Öresundsbron.