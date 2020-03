Ett lågtryck drar över landet söderifrån, och det kommer att ge ifrån sig ordentliga mängder nederbörd, berättar Charlotta Eriksson, jourhavande meteorolog på SMHI. Allra värst blir det i de norra kustområdena.

Vi har klass 2-varningar för kraftigt snöfall, de gäller Gävleborgs kustland och i längs Hälsinglands och Medelpads kuster. I Dalarna, Gävleborgs inland och i inlandet i Västernorrland och Västerbotten har vi klass 1-varningar för snö.

I de värsta områdena väntas upp mot 30 centimeter snö av den blötare, mer kompakta sorten. Just sådan som ingen vill ha innanför jackkragen. Men risken är att den ändå hamnar där, det kommer också att blåsa en del, förklarar Charlotta Eriksson.

Varningar fram till i natt

Snöfallet tilltar i de sydligare delarna av området där varningar utfärdats under förmiddagen, och rör sig in över Västerbotten under eftermiddagen. Varningarna gäller fram till kvällen och natten.

Även resten av landet söderöver får mycket nederbörd.

Det är samma nederbördsområde som passerar Götland och Svealand, snögränsen går någonstans i nordligaste Svealand.

Molnigt överallt

Hela landet får molnigt väder, berättar hon.

Vi har haft klart väder och riktigt kallt längst i norr. Men det täpps till av moln nu.

Temperaturerna kommer att ligga på plus i söder, runt nollan i mellersta delen av landet och på minusgrader i norr.

Men det blir inte många plusgrader i söder.

Den som hoppas på sol och vårväder kan möjligen få se en lite solglimt framåt fredagen.

Men frågan är hur mycket sol det blir. Vi har ett lågtryck som kommer söderifrån som ska passera över landet under lördagen, säger Charlotta Eriksson.