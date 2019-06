USA Sedan 2012 har USA placerat ut skadlig kod i det ryska elnätet, rapporterar The New York Times som under tre månader intervjuat personer med nära insyn i arbetet.

På senare år har strategin blivit alltmer offensiv, uppger källor för tidningen.

Det har blivit mycket, mycket aggressivare sedan förra året. Vi gör saker på en nivå vi aldrig skulle ha övervägt för några år sedan, säger en högt uppsatt tjänsteman.

Upptrappningen av cyberattacker mot Ryssland är dels en varning och dels en förberedelse för att kunna slå ut elnätet och därmed viktiga samhällsfunktioner om en konflikt skulle uppstå mellan länderna, rapporterar The New York Times.