Fram till nu har biografbranschen inte märkt av någon större oro. Exempelvis så har Mia Skäringers "No more fucks to give" gått för utsålda hus så sent som tidigare i veckan.

Men i dag har det börjat höra av sig folk som vill avboka på grund av att de är förkylda, även om det fortfarande är i mindre omfattning, säger Jens Lanestrand på Biografcentralen, en branschorganisation som fungerar som nätverk för mindre kvalitetsbiografer runt om i landet.

Han påpekar att många biografer också går ut i sociala medier och uppmanar besökare att stanna hemma om de känner sig sjuka. Många mindre biografer övergår nu också till fri placering i salongerna, samt fokuserar extra mycket på hygienen i lokalerna.

Blir tufft ekonomiskt

Ett stort avbräck för både stora och små biografer är att familjefilmen "Pelle Kanin 2" och framför allt den kommande Bond-filmen "No time to die" har skjutits upp till i höst, då viktiga internationella marknader som Kina och Sydkorea drabbats hårt av virusets framfart.

När storfilmerna plockas bort är det inte bara biljettintäkterna utan även kioskförsäljning och olika typer av event som faller. Jag vet att många biografer hade förberett sådant för just Bond och det kommer att bli riktigt utmanande för dem ekonomiskt. De stora kedjorna har väl pengar i lådorna men en mindre biografägare får det extra tufft, säger Jens Lanestrand.

Vårdnadstvistsdramat "Charter" av Amanda Kernell är en film som också riskerar att få det tufft om publiken väljer att stanna hemma. Det oroar filmens producent Lars G Lindström.

Ja, självklart. Jag tror det blir en reaktion och det kommer att drabba vår film. Jag och Amanda har jobbat med den sedan "Sameblod". Det är tre och ett halvt år och nu är det premiär. Vad ska man säga, det är jättetråkigt men vi har redan intecknat vår marknadsföringsbudget. Det går inte att backa och visa filmen någon annan gång, vi är inte en miljardindustri som Bond.

Samtidigt hoppas Lars G Lindström på att hålet som Bond lämnat kan ge lite skjuts till övriga filmer.

Alla biografer som Bond hade bokat blev ju lediga. Då får vi lite mer plats för vår film, om det inte blir värre med coronaviruset.

Berör fyra salonger

Den nyinförda mötesbegränsningen om 500 personer är dock inget som berör biobranschen i någon större utsträckning. Peter Fornstam, ordförande för Sveriges biografägareförbund, säger att det handlar om fyra biografer i landet, alla i Stockholm, som har salonger med över 500 platser.

Vi har tolkat den här restriktionen som att det är 500 personer i en lokal som gäller och då hoppas vi att vi har tolkat rätt. Jag utgår från att Filmstaden plockar ned kapaciteten, det handlar om Rigoletto, Sergel, Park och Skandia i Stockholm.

TT: Bedömer du att det kan komma fler uppskjutna premiärer?

Det går så fort nu, det är svårt att säga. Men vi följer ju vad som händer, bland annat genom internationella biografägarförbundet. Där fick vi meddelande om att biografer i Frankrike, som varit stängda i två regioner, nu har börjat öppnas igen, säger Peter Fornstam.

TT har sökt Filmstaden för en kommentar.