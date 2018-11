"Ingen står ovanför lagen." Under den parollen kommer hundratals aktivistgrupper runt om i USA att under torsdagen gå samman i sina krav på att president Donald Trump inte gör något för att hindra utredningen kring rysk påverkan under hans valkampanj 2016.

Protesterna är ett försök att skydda utredningen som leds av den särskilde åklagaren Robert Mueller. Aktivisternas agerande följer på Trumps beslut att sparka justitieminister Jeff Sessions och tillfälligt ersätta honom med Matthew Whitaker.

Whitaker ansvarig

Whitaker har begärt att utredningen ska skalas ner – och det är han som kommer att ha det övergripande ansvaret över alla frågor inom justitiedepartementet, där den så kallade ryssutredningen ingår. Jeff Sessions avsade sig ansvaret för utredningen eftersom han ansågs vara jävig då han själv haft ryska kontakter under valrörelsen.

Demokraternas Steny Hoyer skiver i ett uttalande att kongressen måste agera för skydda Muellers utredning. Om Sessions avskedande var ett första steg för Trump att lägga sig i frågan så "måste presidenten hållas ansvarig" skriver han.

"Inte vår huvudvärk"

Trump har upprepade gånger sagt att hans kampanj inte konspirerat med Ryssland.

Och Moskva har upprepade gånger förnekat att landet skulle ha blandat sig i den amerikanska valrörelsen. Och Kreml ger inte mycket för Muellers utredning – som enligt talespersonen Dmitrij Peskov knappast håller för en "kritisk bedömning".

Utredningen är en huvudvärk för våra amerikanska kollegor. Det har inget med oss att göra, säger han.