De dagliga dödsfallen i covid-19 stiger i den amerikanska delstaten New York. Det senaste dygnet har 799 personer registrerats, meddelar guvernör Andrew Cuomo. Det är ännu en gång den högsta dödssiffran hittills som rapporteras.

Däremot har antalet nya patienter som läggs in på sjukhus sjunkit två dagar i rad och ökningen av nya smittade planar ut, enligt guvernören.

Samtidigt var antalet personer som avled i torsdags 200 färre än i onsdags nationellt.

Den första glimten av framsteg i kampen mot coronaviruset visar att restriktionerna med social distansering fungerar och måste fortsätta, menar Andrew Cuomo.

Man kan inte slappna av. Utplattningen av kurvan i natt är ett resultat av vad vi gjorde i går, säger guvernören.

Sänker dödsprognos

Runt 16 500 personer har avlidit i USA, knappt hälften av dem i delstaten New York. Globalt har över 90 000 människor avlidit och över 1,6 miljoner insjuknat.

Framstegen i ansträngningarna att stoppa smittspridningen har också gjort att prognosen för hur många som kommer att dö i USA till följd av coronaviruset har sänkts från över 90 000 till 60 000. Prognosen, från Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) och vilken används av Vita huset, förutspår att toppen kan nås under påskhelgen.

Flera delstater anser dock att prognosen är för optimistisk och en del experter påpekar att otillräcklig testning gör att det inte går att mäta pandemins omfattning ännu.

Öppning till sommaren?

17 miljoner människor har förlorat sina jobb i USA sedan mitten av mars men när restriktionerna i New York kan komma att lättas vill Cuomo inte svara på.

Jag har ingen aning, säger han.

Doktor Anthony Fauci, infektionsspecialist och chef för Nationella institutet för allergier och infektionssjukdomar (Niaid), säger att det är möjligt att USA kan börja öppna upp till sommaren, om sjukvården är redo för den topp av insjuknade det skulle innebära. De kommande 30 dagarna anses vara kritiska för utvecklingen.

Det är väldigt troligt att vi kommer att gå vidare mot stegen för en normalisering när vi närmar oss slutet av de här 30 dagarna, säger Fauci.