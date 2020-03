Överenskommelsen kom efter midnatt lokal tid, då ledarna i senaten och president Donald Trumps regering förhandlat under hela tisdagen.

Totalt väntas paketet omfatta runt 2 biljoner dollar, motsvarande över 20 000 miljarder kronor. Det innehåller enligt medier i Washington bland annat utbetalningar à 3 000 dollar till de flesta familjer i landet, ett låneprogram med 500 miljarder dollar för företag, delstater och städer, plus ytterligare 367 miljarder i stöd för mindre företags löner. Vårdsektorn väntas få upp till 150 miljarder dollar, skriver The Washington Post , och påpekar att paketet successivt har växt under förhandlingarna – det är nu mer än dubbelt så stort som för några dagar sedan.

Inte i session

Formellt är ännu ingenting klart, men senatens majoritetsledare Mitch McConnell säger att paketet väntas kunna röstas igenom under onsdagen amerikansk tid.

Även representanthuset behöver säga ja, vilket inte ska vara några problem vad gäller antalet röster. Men kammaren är just nu inte i session, ledamöterna är alltså hemma i sina delstater. Så frågan är hur en omröstning ska gå till.

Vid spanska sjukan

Att de 435 politikerna kastar sig till Washington för att rösta anses inte lämpligt på grund av viruset. Demokraterna, som har majoritet i representanthuset, funderar i stället på om stödet för förslagen är så stort att det går att uppnå enhällighet. Om inte en enda ledamot protesterar går det nämligen att släppa igenom paketet med bara två ledamöter på plats, skriver The Washington Post.

Den varianten brukar dock bara användas för väldigt enkla lagar, medan stödpaketet är ett jättelikt och mycket snårigt lagförslag, framtaget under stor tidspress.

Å andra sidan är trycket väldigt kraftigt för att få igenom paketet. Och metoden med enhällighet användes förra gången en liknande pandemi hotade landet, skriver Reuters under spanska sjukan 1918.