Venezuela Venezuelas regering har bjudit in USA:s sändebud Elliott Abrams till landet. Det ska ha skett under två hemliga möten med Trumpadministrationen i New York, skriver nyhetsbyrån AP på sin hemsida.

Det visar på hans (president Nicolás Maduros) ökade förståelse för att det venezuelanska folket avvisar honom och hans regeringsmodell, sade USA:s nationelle säkerhetsrådgivare John Bolton på fredagen, enligt Reuters.

Bolton uppgav tidigare, efter ett möte med den panamerikanska samarbetsorganisationen OAS, att 25 länder utlovat motsvarande drygt 900 miljoner kronor i humanitär nödhjälp till Venezuela.

Pengarna kommer att gå direkt till hjälpcenter vid gränsen till Brasilien och Columbia, samt på den västindiska ön Curaçao, enligt OAS. Maduro släpper i nuläget inte in internationell hjälp till det krisande landet, rapporterar AFP.

Presidenten har tidigare hävdat att landets ekonomiska kris beror på ökade sanktioner från USA och har kallat hjälpen ett "politiskt spektakel".