Första helgen i juli varje år arrangeras Sommarknäppen. I år blir det ytterligare en tillställning samma helg.

– Det är första gången arrangemangen sker samtidigt. Men förhoppningsvis kan vi dra nytta av varandra och få fler besökare till båda eventen, säger Mats Manfredsson, från Vadstena turism och näringsliv.

Sommarknäppen pågår fredag till lördag. I innerstan och Hamnparken kommer det bland annat finnas marknad, tivoli och spelstånd. Utöver det kommer även de lokala handlarna hålla extraöppet mellan klockan 10-18.

– Om det är mycket folk är det möjligt att de håller öppet längre, säger Mats Manfredsson.

På kvällarna kommer det även finnas öltält och musikunderhållning på Rådhustorget. Det är fritt inträde till kvällsunderhållningen. Under fredagen spelar "No Sleep For Lucy" och "Pådrag". Dagen efter erbjuds musikquiz och därefter spelar "Rivalerna" och "Tideline".

Just nu är vädret orosmomentet, enligt Mats Manfredsson.

– Det verkar ju inte bli vad vi hoppats på. Men så länge det inte regnar går det bra. Sol och varierande molnighet hade varit det bästa. Men det är Sverige och då kan man inte lita på vädret.

Under helgen arrangeras även medeltidsdagarna på Vadstena slott. För betalande gäster kommer det att erbjudas allt från gycklare och riddaruppvisningar till tidstypisk mat- och medeltidsmarknad.