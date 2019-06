Nära och kära har samlats i och utanför Vadstena klosterkyrka. Kyrkans klockor ringer. Trummorna ljuder från tåget. Fanbärarna håller flaggorna stolt, bakom dem leder rektor Susanne Stråkande Rockler och biträdande rekor Johan Parmbäck sina elever mot kyrkan.

Rasmus Gustavsson är en av de många som avslutar sina nio år på Petrus Magni.

– Det känns kul, det blir kul att komma till en större stad. Jag ska plugga i Linköping. Flygtekniska, säger han. I tåget finns även Molly Nordin, som även hon har planer på studier i Linköping. – Jag ska läsa ekonomi i Linköping, berättar hon. I kyrkan med sina 1500 personer, bjuder elever på skönsång, pianospel och betygen delas ut. Rektorn håller tal om sociala medier och Fröken Ur. – Ursäkta mina elever, men nu ska jag nämna några saker som ni inte har en aning om. Nummerupplysning, Fröken Ur, uppslagsverk, allt detta finns nu i våra smartphones. Sociala medier tar mycket yta och det är inte lätt att leva upp till alla förväntingar som finns, säger hon.

– Till mina elever, håll kurs, uppnå era drömmar. Gå på grund och stranda en stund. Ge er ut på lagom djupt vatten. Jag önskar er all, all, all lycka i framtiden, avslutar Susanne Stråkande Rockler. Vad ska du göra ikväll? – Vi ska fira med min familj först, vi ska äta. Sen blir det fest. Hela nian kommer, säger Molly Nordin.

– Det känns bra. Kul. Men också sorgligt säger hon.