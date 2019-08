– 500 bitar är beställda men så här efter en halvtimme har redan 200 av dem gått åt, noterade bankens rådgivare Anna Elmqvist som hade fullt upp med serverandet.

Men tårtkalaset var långt ifrån det enda inslaget i 180-årsfirandet utmed Storgatan och på angränsande Stora torget, Rådhustorget och Hamnparken. Programmet var digert och såväl kulturella, idrottsliga som andra ideella sammanslutningar kunde visa upp sig.

– Vi vill att alla får exponera sig och får nytta av den här dagen. Många är ju också våra kunder och dem vill vi stötta, förklarade sparbankens vd Mikael Engdahl.

Under kvällen flyttade man in under tält i Hamnparken. Med quiz, mat och underhållning. För den senare svarade Magnus Bäcklund och gruppen Tideline.