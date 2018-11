Under den gångna månaden utfärdades 39 parkeringsböter i valören 400 kronor och 13 i valören 700 kronor. Under de senaste tolv månaderna är det bara i november 2017 som fler parkeringsböter utfärdats i Vadstena kommun under en och samma månad. Än så länge är knappt 70 procent av de utfärdade böterna betalda.