Inbrottet ska ha skett på Sankt Persskolan i mitten av juli.

Enligt polisanmälan ska gärningsmannen ha kommit in i skolan genom en insparkad ruta. Personen ska även ha försökt sparka in fler rutor. Ingen av rutorna ska ha gått sönder enligt anmälaren, utan gärningsmannen ska ha kommit in genom att fönstrets gångjärn lossnade. Personen rörde sig på ett begränsat område.

På platsen ska det ha funnits spår från gärningsmannen i form av skoavtryck.

Ingenting rapporteras stulet, utan brottet rubriceras som försök till stöld.

Polisen har enligt anmälan ingen misstänkt för brottet.