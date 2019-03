I motionen föreslås att representanter för Askersunds kommun ska bjudas in för att informera om hur man arbetar där.

Askersund har under många år arbetat aktivt för att förbättra tillgängligheten i kommunen. Askersund har för detta arbete fått Tillgänglighetsflaggan av organisationen Design for all Foundation flera år i rad.

Motionen var uppe som ett beslutsärende i kommunfullmäktige.

– Vi beslutade att man skulle bjuda hit representanter från Askersund för att ta del av vad de gjort och hur de har jobbat, säger Arne Sjöberg (M), kommunfullmäktiges ordförande.

Vad man kommer fram till under samtalen ska återrapporteras till samhällsbyggnadsnämnden.