Bihar med 100 miljoner invånare i nordöstra delen av landet, är ett av landets fattigaste. Hettan har slagit till mot Magadh-regionen som redan innan var drabbad av torka.

Det blev en snabb utveckling i lördags eftermiddag. Människor som drabbades av värmeslag togs till olika sjukhus, säger vårdpolitikern Vijay Kumar.

De flesta offren dog under natten och dagen därpå, och fler drabbade har fortsatt att strömma in till sjukhusen, enligt Kumar. Fler än 130 personer får akutvård för värmeslag.

Värmeböljan har gjort att undantagstillståndsliknande tillstånd trätt i kraft på sina håll. I Gaya-distriktet förbjuds invånarna från att utföra icke-nödvändiga arbetet utomhus. Bland annat är det stopp för byggarbeten mellan klockan 11 och 16.

Delstaten är också drabbad av ett utbrott av hjärnhinneinflammation, encefalit, där 97 barn har avlidit i sjukdomen den senaste månaden. Utbrotten brukar inträffa under sommarmånaden, och tros ha kopplingar till stenfrukten litchi som odlas i stor omfattning i Bihar. Litchifrukter innehåller ett gift som påverkar kroppens förmåga att producera glukos.

Stora delar av Indien hukar under värmen. Temperaturen har under dagtid hållit sig över 40 grader de senaste 32 dagarna, vilket närmar sig rekordnivåer. I delstaten Rajasthan uppmättes temperaturen 50,3 grader nyligen, strax under landets rekord på 51 grader.