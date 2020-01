Kontakten med Herculesplanet förlorades på eftermiddagen, lokal tid. Ännu sent på kvällen var det ett mysterium vad som hänt – på flygövervakarsajter syns hur planets färd utan förvarning upphör i det oländiga området Snowy Monaro i södra delen av New South Wales.

Det slog tungt i marken, och utlöste enligt preliminära rapporter en stor eldboll, säger Shane Fitzsimmons, brandchef i delstaten, på en pressträff.

Uppenbarligen finns inga överlevande.

Över 30 döda

Besättningen rapporteras ha varit hemmahörande i USA. Planet kom från kanadensiska Coulson Aviation, som skickar brandbekämpningsutrustning till många platser världen över. Fitzsimmons berättar att Coulson Aviation akut beslutat att stoppa all vattenbombning med tunga flygplan i delstaterna New South Wales och Victoria, i väntan på klarhet om kraschen.

Tragedin innebär att totalt åtta brandbekämpare mist livet hittills under den pågående australiska sommarsäsongen, som enligt många australier inneburit en brandkatastrof av aldrig tidigare skådad omfattning. Sammanlagt har över 30 dödsoffer krävts – och säsongen är långt ifrån över.

Flammat upp

Förvärrade förhållanden med temperaturer på över 40 grader på sina håll i New South Wales, liksom kraftiga vindar, har gjort att flera bränder flammat upp igen. I delstaten, en av flera branddrabbade, brinner fler än 80 bränder, varav nästan 40 inte är under kontroll.

Just Snowy Monaro och andra områden i närheten, längs kusten öster om huvudstaden Canberra, är bland de farligaste just nu. Det är platser som i vanliga fall är mycket populära semesterorter under det pågående australiska sommarlovet.

"För sent"

Till boende som inte evakuerat från en del samhällen skriver brandkåren på sin sajt : "Det är för sent att ge sig av. Uppsök skydd när branden kommer."

Bränderna påverkar trafiken. Flera vägar har stängts, och all flygtrafik till och från Canberra stoppades under stora delar av torsdagen.

Även järnvägstrafiken mellan Sydney och Canberra påverkas, meddelar tågoperatören.