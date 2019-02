Nederländerna meddelar att man ska upprätta en biståndscentral på den karibiska ön Curaçao utanför Venezuelas kust. Nederländska myndigheter ska samarbeta om projektet med USA och oppositionsledaren Juan Guaidó, skriver utrikesminister Stef Blok på Twitter.

I Washington talade Guaidós representant Carlos Vecchio vid en internationell biståndskonferens och uppmanade det internationella samfundet att öppna "tusentals fönster" för den humanitära hjälpen.

Containrar på vägen

Nyhetsbyrån AFP:s journalister bevittnade på torsdagen hur godscontainrar placerades ut på vägen nära staden Urena i Venezuela. På andra sidan gränsen, i colombianska Cúcuta, väntar sedan en vecka flera ton med amerikansk nödhjälp.

Juan Guaidó utropade sig själv till interimspresident den 23 januari. Han åberopade den rätten som nationalförsamlingens ordförande eftersom oppositionen anser att Maduro inte är landets rättmätige president. Nederländerna är en av cirka 50 stater som erkänt interimspresidenten.

"Politiskt spektakel"

Nicolás Maduro, som vidhåller att landets ekonomiska kris beror på ökade sanktioner från USA:s sida, har kallat nödhjälpen ett "politiskt spektakel". Han menar att hjälpsändningarna kan vara första ledet i en amerikansk invasion.

Guaidó hävdade vid en stor demonstration i tisdags att humanitär hjälp kommer att släppas in i Venezuela den 23 februari. Han uppmanade dem som har anmält sig som frivilliga att organisera sig under helgen för att hjälpa till att föra in förnödenheterna.