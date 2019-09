I och med måndagens konkursbesked från Thomas Cook ställdes samtliga ut- och hemresor in samma dag för det svenska charterbolaget Ving, som ägs av Thomas Cook-koncernen. 1 554 resenärer som skulle ha åkt hem under måndagen strandades, men under tisdagen lyckades företaget få hem majoriteten av sina kunder.

Lösningen blev framförallt extrainsatta flyg och att boka in resenärer på reguljärflyg från destinationerna.

Nästan alla fick flyga hem under tisdagen. De 137 personer som är kvar på Cypern kommer att få flyga hem till Växsjö under onsdagskvällen, säger Charlotte Hallencreutz till TT.

"Finns marginaler"

En del av företagets kunder har tvingats betala för sina oväntade hotellnätter, men ingen ska enligt Hallencreutz ha kastats ut.

De resenärer som fått betala extra kommer vi att ersätta, säger hon.

De vars semester blev inställd erbjuds i samband med ombokning en rabatt i kompensation. Adderas kostnaden för detta med kostnaden för ersättningsflyg, extrapersonal och andra insatser i samband med konkursen så kan de senaste dagarnas turbulens få en saftig prislapp.

TT: Vem står för notan?

Det är vi själva som får ta kostnaden. Det är svårt att säga någon exakt summa, men det finns marginaler för det, säger Charlotte Hallencreutz.

Ingen ny ägare än

Researrangören fortsätter sin verksamhet som vanligt på inrådan av den för koncernen ansvariga konkursförvaltaren, men någon ny ägare har Ving inte fått besked om.

Vi vet ingenting om hur det ser ut framåt. Vi kör "business as usual" och så småningom får vi säkert en ny ägare.

TT: Har ni märkt av något minskat intresse för framtida resor med er?

Under måndagen såg vi en avvaktan med bokningar, men redan under tisdagen var de tillbaka på en normal nivå. Vi har märkt av lite avbokningar för höstens resor, men det bokas också på till nästa sommar. Responsen från våra kunder har ändå varit positiv sedan vi meddelat att vi fortsätter som vanligt, säger Hallencreutz.

Rättad: I en tidigare version förekom en felaktig formulering som nu rättats till "företagets kunder".