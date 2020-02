SMHI har utfärdat stormvarningar för Västra Götaland och Halland. Under lördagskvällen uppgraderades även varningen för Skåne län från klass 1 till 2.

Det är en klass 2-varning för storm, med vindar mellan 25 och 27 meter per sekund. Det innebär att det finns risk för skador på byggnader, och att föremål kan flyga omkring. Det finns också risk för skador på skog, säger Marie Staerk, jourhavande meteorolog på SMHI.

Det är resterna av det våldsamma lågtrycket Ciara, som drar fram över de brittiska öarna, som snart drar in över Sverige. Men SMHI kommer inte att namnge stormen. I alla fall inte nu, berättar Marie Staerk. Ovädret Ciara har försvagats då det når oss, förklarar hon.

Vi har rådgjort med de övriga nordiska meteorologiska instituten, och de kommer inte heller att göra det i nuläget.

Ovädret kommer in från väster och väntas nå land vid lunchtid på söndagen.

I samband med stormen kommer också rikligt med regn, berättar hon.

Men nederbörden når inte upp till varningsnivå.

Blåsigt i hela landet

Det blir alltså ett riktigt stormoväder i Göteborgsområdet och i Halland. Även resten av landets södra del får det rejält blåsigt. Vinden når dock inte stormstyrka, men SMHI har utfärdat klass 1-varningar för mycket hårda vindbyar från Dalsland i norr på den västra sidan, Västergötland och ända ned till Skåne. Även Blekinge och Småland upp till den östgötska gränsen får det blåsigt, med varningar för mycket hårda vindbyar.

Det skulle kunna bli storm lokalt även där vi har klass 1-varningar. I övriga landet blir det också blåsigt.

Blåsten gör också att vattenståndet längs kusterna påverkas. Vinden pressar på havsytan, och SMHI har utfördat varningar även för högvatten, vilket är ovanligt, enligt Josefina Algotsson, oceanograf på SMHI. Ett högre vattenstånd innebär risk för att exempelvis vatten kan tränga in i källare, och att bryggor kan översvämmas.

Vattenståndet i Bottniska viken kommer att stiga. Även på västkusten och i Skagerack och Kattegatt kan vattnet stiga, säger hon.

Sjunker i stället

I sydvästra Östersjön, och i Bälten i de danska farvattnen, kommer vattenståndet i stället att sjunka.

Vattnet dras ut från Bälten, säger Josefina Algotsson.

SMHI har också utfärdat varningar för hårda vindar i södra Jämtlandsfjällen och i Härjedalsfjällen, berättar meteorolog Marie Staerk.

Temperaturerna kommer att ligga på plus i söder, men med minusgrader i norr. I de norra delarna kan det först vara någon minusgrad längs kusterna, men successivt blir det varmare.

Rustat för storm

På flera håll har förberedelser gjorts inför den annalkande stormen. Beslut har fattats redan ett dygn i förväg att ställa in tågtrafiken på flera håll. Bland annat kommer inga tåg att gå mellan Håkantorp och Gårdsjö i Västergötland eller mellan Varberg och Borås i Halland. Trafiken stoppas från klockan 12 på söndag till klockan 14 på måndagen, och sträckorna trafikeras med buss i stället.

Under söndagen och måndagen ställer Destination Gotland in två färjeavgångar på sträckan Nynäshamn–Visby medan avgångstiden för två färjor på sträckan Oskarshamn–Visby ändras. Resenärerna har meddelats via sms.

Stena Line ställer in avgångar för ett av sina tre fartyg på sträckan mellan Göteborg och Fredrikshamn i Danmark.

Även tågtrafiken på Tjustbanan mellan Linköping och Västervik ställs in från och med klockan 16 på söndagen, och trafiken beräknas inte vara i gång igen förrän på måndagen.

Elbolaget Ellevio har ökat beredskapen i Halland och Västra Götaland, skriver bolaget i ett pressmeddelande.