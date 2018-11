Det är också varmare än normalt. När SMHI jämför så har de en referensperiod som sträcker sig från 1961 till 1990 och om vädret vore som då så skulle dygnsmedeltemperaturen i mitten av november vara 3–4 plusgrader.

I år är den snarare 6–10 plusgrader.

– Och just nu är temperaturen ganska lika dag och natt så därför blir medeltemperaturen något högre än referensperioden, berättar meteorolog Max Lindberg Stoltz.

Även om temperaturen är något högre så är vätan och fukten ungefär densamma. Den kommande veckan avlöser regnområdena varandra. De kommer in över Östergötland från sydväst och drar sedan vidare mot nordost. Regnet följs sedan av solglimtar – detta kommer att upprepa sig under hela veckan.

Det börjar redan under söndagskvällen med en regnskur som drar bort under natten och så blir det lite sol under måndagen.

Sen börjar det om igen, men den skillnaden att det blir något mindre sol under tisdagen. Natten mot onsdag kommer nästa regnområde och lite beroende på var i Östergötland man befinner sig så faller vätan vid lite olika tidpunkter.

Men blött blir det i hela länet.

Först framåt den 19–20 november visar prognosen på något svalare luft. Det är då fortfarande inte minusgrader, men runt nollan på nätterna och mellan 3 och 4 grader varmt på dagarna.