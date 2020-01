Myndigheterna i Hongkong höjer säkerhetsnivån till högsta möjliga i ett försök att hindra smittan från att spridas. Alla officiella nyårsfiranden ställs in och skolorna hålls stängda till den 17 februari. Alla flyg och höghastighetståg mellan Hongkong och den kinesiska mångmiljonstaden Wuhan, där smittan först identifierades, stoppas tillsvidare.

Hongkong har hittills fem bekräftade fall av smittan, alla kopplade till Wuhan, och 122 människor behandlas för misstänkt smitta.

Vi har inte sett några allvarliga fall eller större spridning, men vi tar det här allvarligt och hoppas kunna förekomma smittan, sade Hongkongs ledare Carrie Lam vid en presskonferens.

|

Smitta i Frankrike

Ett tredje fall av coronasmittan har konstaterats i Frankrike. Den smittade är en nära släkting till en av de två personer som tidigare uppgavs ha fått viruset. Alla tre har nyligen besökt Kina, och nu isolerats. Fallen är de första i Europa.

Vi håller just nu på och undersöker vilka de kan ha varit i kontakt med, säger Frankrikes hälsominister Agnès Buzyn.

Det första konstaterade fallet, en 48-årig man i Bordeaux, uppger att han har återvänt från en resa till Kina och att han mellanlandade i Nederländerna på väg till Frankrike.

Han är inlagd på sjukhus sedan i går i Bordeaux, på en isolerad avdelning. Han har varit i kontakt med ett tiotal personer sedan han anlände till Frankrike, säger hälsoministern Buzyn enligt Le Figaro.

De andra två smittade personerna vårdas i Paris.

Tolv länder

Även Australien och Malaysia har fått sina första konstaterades fall av coronaviruset. I Malaysia handlar det om tre personer som är släkt med den man i Singapore som tidigare uppgetts vara smittad. I Australien har en person i Melbourne, som lämnade Kina förra veckan, konstaterats smittad.

Patienten är isolerad och genomgår medicinsk undersökning och vi har inga ytterligare misstänkta fall, säger Jenny Mikakos, hälsominister i delstaten Victoria.

Därmed har sjukdomsfall bekräftats i tolv länder, bland dem USA, Japan och Sydkorea.

Påfrestning för vården

I hela Kina införs nya åtgärder för att hitta misstänkta fall av det dödliga viruset på tåg, flyg och bussar. Kontrollstationer införs och människor som misstänks vara smittade ska "omedelbart transporteras" till en vårdinstans, meddelar hälsomyndigheten i ett uttalande.

I Kina påverkas 56 miljoner människor av myndigheternas beslut om att isolera flera städer och begränsa trafiken för att hejda smittspridningen. I mångmiljonstaden Wuhan, där viruset upptäcktes i slutet av förra året, stoppas nu även biltrafiken, med få undantag för myndighetsfordon, i de centrala delarna av staden.

I Wuhan innebär det stora antalet insjuknade stora påfrestningar för vården och myndigheterna vädjar om hjälp med sjukvårdsmaterial. Både skyddsdräkter och skyddsmasker börjar ta slut.

Den kinesiska militären skickade på lördagen 450 läkare till mångmiljonstaden Wuhan. De utskickade, som sägs ha erfarenhet av att behandla såväl sars som ebola, ska hjälpa den lokala sjukvården på plats. Dessutom planerar myndigheterna att bygga två specialsjukhus i staden, som ska behandla patienter insjuknade i coronaviruset.

Stort mörkertal

Antalet döda i Kina har nu stigit till 41 men mörkertalet antas fortfarande vara stort. Antalet smittade uppges vara 1 287. Tillståndet för runt 200 av dem sägs vara allvarligt. Dessutom undersöks ytterligare över 1 000 misstänkta fall.

Allt detta sker under en av årets största högtider, det kinesiska nyåret, som normalt firas mycket stort och som inleds under lördagen. Men rädslan för virusets spridning gör att Peking inte vågar hålla något offentligt firande. Även i många andra städer ställs firandet in helt eller hålls mycket nedtonat.