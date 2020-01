Virusutbrottet i Kina fortsätter. Totalt har minst ungefär 4 500 personer smittats. Antalet döda har stigit till 107, uppger kinesiska myndigheter.

Världshälsoorganisationens (WHO) chef Tedros Adhanom har under dagen mött Kinas president Xi Jinping i Peking. De har diskuterat hur människorna i virusdrabbade områdena kan skyddas från smitta på bästa sätt samt möjliga alternativ till evakueringar, säger en talesperson för WHO, enligt Reuters.

Spridningen av viruset är snabbare än vad forskarna har räknat med, enligt Andy Pekosz, professor i mikrobiologi vid Johns Hopkins University i amerikanska Baltimore.

Det gör det väldigt svårt att begränsa, säger han till TT.

Fler fall utomlands

De flesta dödsfallen har skett i provinsen Hubei, och offren är genomgående äldre eller personer som redan tidigare varit sjuka. På måndagen bekräftades att en 50-årig man i Peking dött i smittan – det första dödsfallet att registreras i Kinas huvudstad.

Samtidigt har Tyskland fått sitt första bekräftade fall av coronaviruset. Och det visar sig dessutom röra sig om smittspridning från människa till människa, meddelar myndigheter i Bayern enligt medier. En kinesisk anställd på ett bildelsföretag besökte högkvarteret i Tyskland i förra veckan, reste sedan hem men visar sig nu ha smittat en tysk kollega.

Det är såvitt känt det första fallet av sådan smittspridning i Europa.

Även från Japan kommer uppgifter om ett möjligt liknande fall. Det rör en person som smittats utan att i närtid ha besökt Kina, men som nyligen vid två tillfällen kört en buss med två grupper av turister från kinesiska Wuhan, där virusutbrottet började.

De andra fem bekräftade fallen i Japan rör personer som själva besökt Wuhan.

I Thailand rapporteras sex nya fall ha upptäckts hos personer som anlänt från Kina vilket innebär att det nu finns totalt 14 bekräftade fall i landet. Den thailändska smittskyddsmyndigheten ska nu börja kontrollera samtliga resenärer från Kina.

150 miljoner resor

Peking har också utfärdat en uppmaning till landets invånare att skjuta upp planerade resor utomlands för att minska risken för ökad spridning. Kinesiska medborgare gjorde närmare 150 miljoner resor utomlands under 2018, rapporterade den statliga nyhetsbyrån Nya Kina i fjol.

Det viktiga är att de fall som identifierats utanför Kina alla lyckats isoleras, vilket innebär att vi antagligen inte sett spridning från person till person utanför Fastlands. Det är något väldigt positivt vi tar med oss. Det betyder att ansträngningarna att identifiera och isolera individer som lämnar Kina varit ganska framgångsrika. Om du ser spridning utanför Kina så blir det mycket större risk för individer i andra länder, säger Andy Pekosz.

Skjuter upp skolstart

Kina har också meddelat att terminsstarten för skolor och universitet kommer att skjutas upp. Elever och studenter är för tillfället på lov över det kinesiska nyåret. Utbildningsdepartementet har inte satt något nytt datum för när terminen ska starta.

Uppgifter från kinesiska forskare säger att viruset kan smitta redan innan det uppstått symptom. Det har Världshälsoorganisationen (WHO) i en färsk rapport dock inte kunnat bekräfta, enligt nyhetsbyrån AFP.

Enligt Pekosz kan den frågan vara avgörande för om det går att få stopp på spridningen.

Om det stämmer blir det extremt svårt att begränsa epidemin. Det är en sak att försöka hitta folk med symptom, och införa karantän och begränsa flygresandet för dem. Men det är en helt annan sak om folk som inte visar symptom också kan sprida viruset.

TT: Vore det förvånande om det stämmer?

Med liknande virus, som sars och mers, är spridningen mycket mer kopplad till att patienten visar symptom. Så det skulle vara en överraskning om det här viruset kunde spridas innan symptom uppstår, säger han.

Arbetar på vaccin

TT: Även säsongsinfluensan smittar många och leder till dödsfall. Vad gör det här utbrottet värre?

Säsongsinfluensa orsakar mycket sjukdom i befolkningen. Men eftersom vi ser den på årlig basis så har alltid en viss del av befolkningen immunitet mot sjukdomen. I den här situationen så är det antagligen så att ingen i världen har någon immunitet. Antalet fall i ett enskilt land kan bli enormt, eftersom vi alla är mottagliga.

Andy Pekosz säger att forskare nu fokuserar på att ta reda på mer om spridningen av viruset. Företag har nu också börjat försöka att ta fram vaccin mot coronaviruset, och se vilka läkemedel som kan bita på det.

Jag förväntar mig att vi går vidare med tester på människor ganska snart.