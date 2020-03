Demokraternas primärvalsprocess, som syftar till att vaska fram partiets motståndare till president Donald Trump i höstens presidentval, var på väg in i ett avgörande skede. Många aspiranter hade kastat in handduken, kvar på arenan stod ex-vicepresidenten Joe Biden och Vermontsenatorn Bernie Sanders.

Så lamslog virussmittan USA och därefter har inget varit sig likt. I princip alla kampanjmöten har ställts in och den senaste tv-debatten hölls utan publik och pressrum. Den stora frågan har varit om tisdagens primärval i de viktiga vågmästardelstaterna Florida, Arizona och Ohio samt i Illinois kan genomföras.

Oacceptabel risk

|

Bara timmar innan valdagen grydde meddelade Ohios republikanske guvernör Mike DeWine att primärvalen ställs in på grund av de allvarliga risker som coronaviruset medför.

"Att genomföra ett val i morgon (tisdag) skulle tvinga valarbetare och väljare att utsätta sig för en oacceptabel hälsorisk", skriver DeWine på Twitter.

Guvernören hade då försökt få valet uppskjutet till i juni, men fått nej av en domstol. Sedan tidigare har Georgia, Kentucky, Louisiana – som inte skulle ha röstat förrän senare i vår – meddelat att de skjuter upp sina primärval på grund av smittorisken, rapporterar bland andra tidningen The New York Times.

Florida, Illinois och Arizona väntas dock genomföra sina val, liksom territoriet Nordmarianerna där Republikanerna håller nomineringsmöten. Floridas beslut har väckt frågetecken eftersom delstaten är hem för många pensionärer som vill bo i varmt klimat – människor som löper särskild risk att bli allvarligt sjuka i covid-19.

Delstatens valansvarige säger dock att varje län fått information om smittskydd som syftar till att säkerställa väljarnas hälsa. Valarbetare har också utbildats i hur man desinfekterar röstmaskiner, rapporterar nyhetskanalen CNN. Dessutom har vallokaler som ligger i eller nära äldreboenden flyttats.

Inte fler än tio

USA:s smittskyddsmyndighet CDC rekommenderade nyligen att alla sammankomster med mer än 50 deltagare ställs in under de kommande åtta veckorna. Och så sent som på måndagen sade president Donald Trump att människor inte bör samlas i grupper om fler än tio personer, något som kan vara svårt att undvika i en vallokal.

Före den stundande primärvalsomgången hade Joe Biden samlat stöd från 898 delegater och Bernie Sanders från 745. För att säkra Demokraternas presidentkandidatur krävs 1 991 delegater.