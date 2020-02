Under en pressträff informerade Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten om utvecklingen och dagsläget i coronavirusutbrottet.

Vid pressträffen medverkade bland andra statsepidemiolog Anders Tegnell. Han sade att ett förändrat läge den gångna helgen ledde till att Folkhälsomyndigheten nu gör bedömningen att risken för nya fall i Sverige som smittats utomlands är hög.

Vi har en förändrad situation. Främst kanske i Italien. Men det kanske mest oroande är Iran där man har vad som verkar vara en ganska omfattande smittspridning och dessutom har exporterat fall till länder i regionen, sade Anders Tegnell.

Utbrottet som rapporterats från Korea oroar inte lika mycket eftersom det verkar ha ett tydligt ursprung runt en kyrka i landet.

Oron för utvecklingen i Iran, och även i Italien, beror bland annat på att många svenskar reser dit vilket förstås ökar risken för importfall till Sverige.

Tegnell sade också att just smittspridningen i Italien kan vara extra intressant nu i sportlovstider då många besöker de italienska alperna. Men det finns just nu inga indikationer på att smittan nått just skidorterna. Smittspridningen har skett framför allt på slätten i Milano och Lombardiet.

Det är ganska skönt för då bir det färre vi behöver kontrollera i Sverige, säger Anders Tegnell.