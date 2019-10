Problemen med materialbrist i regionerna Uppsala, Södermanland, Västmanland, Dalarna och Örebro fortsätter. All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in i Uppsala även under tisdagen och onsdagen.

Materialbristen, som rått sedan den nya leverantören Apotekstjänst tog över distributionen av sjukvårdsmaterial, är fortfarande inte avhjälpt.

De har fått en del leveranser nu, och läget ser lite bättre ut. Men fyra av fem regioner är fortfarande i stabsläge, säger Johanna Sandwall, krisberedskapschef på Socialstyrelsen, som nu håller möten med regionerna för att följa hur det går.

Andra regioner hjälper nu de drabbade.

Vi uppmanar dem att samverka med andra regioner, säger hon.

Inte överraskad

Hon är inte överraskad av det som skett.

Det finns en sårbarhet i kritiska beroenden. Vi har påpekat detta. Avtalen måste vara robusta och upphandlingarna noggranna.

Socialstyrelsen följer nu det som sker.

Vi är väldigt intresserade av vad som hänt, och hur det hade kunnat undvikas, säger Johanna Sandwall.

Varuförsörjningsnämnden, som är gemensam för de fem regionerna, försökte också hitta och undvika riskerna med leverantörsbytet, berättar Behcet Barsom, (KD) ordförande i nämnden.

Riskanalyser räckte inte

Senast i somras presenterades en väldigt omfattande riskanalys tillsammans med Apotekstjänst.

Han hänvisar till långa listor med olika sorters problem, och tänkbara konsekvenser och lösningar. Inget av dem beskriver exakt det som hänt nu.

Systemet fungerar inte som man räknat med. Om flera artiklar beställs, och en av dem krånglar, då blockeras hela beställningen, säger Behcet Barsom.

Han hade aldrig kunnat föreställa sig att bytet till en ny leverantör skulle kunna få sådana här konsekvenser.

Jag kan bara beklaga att det har blivit så här, säger han.

Petter Karlsson, enhetschef i nämnden, konstaterar också att de inte varit tillräckligt fantasirika för att kunna förutse problemen.

Locket på hos Apotekstjänst

Regionerna försöker nu handla material själva direkt från leverantörerna, berättar han.

Ändå räcker det inte till. Sjukvården haltar utan förbrukningsvaror som plasthandskar, sprutor och kompresser.

TT har upprepade gånger sökt Apotekstjänst, men ingen från företaget vill uttala sig.

Frågan är vad haveriet får för avtalsmässiga konsekvenser med företaget Apotekstjänst. I kontraktet finns både viten, skadestånd och klausuler om att avbryta kontraktet.

Vitet vid försening är 40 kronor per artikel som försenas. Hur många artiklar som försenats vet inte Petter Karlsson, men sannolikt rör det sig om tusentals.

Vill uppnå normalläge

Förutom viten kan Apotekstjänst också få betala skadestånd, och det finns klausuler i kontraktet om hävning och förtida uppsägning.

Fast i dagsläget vill varken Bechet Barsom eller Petter Karlsson fundera i de banorna.

Vi är i ett uppstartsläge, de har nyss tagit över och det har blivit komplikationer. Just nu har vi fokus på att uppnå ett normalläge, säger Bechet Barsom.

Petter Karlsson säger samma sak.

Sedan får vi analysera vad som skett.

TT: Har ni varit tillräckligt noggranna i upphandlingen?

Ja, sedan får vi se i efterhand om vi skulle ha vidtagit andra åtgärder. Införandet har inte fungerat, säger Petter Karlsson.