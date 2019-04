Libyen Världshälsoorganisationen, WHO, varnar för att en mängd infektionssjukdomar kan spridas via smutsigt vatten i området kring Libyens krigshärjade huvudstad Tripoli. Bland annat finns det risk att tuberkulos, mässlingen och diarréer kan få fäste.

Bara under den senaste veckans strider har 75 människor dödats och hundratals sårats, enligt WHO:s representant i Libyen. WHO har levererat läkemedel och första hjälpen-paket till sjukhusen, men dessa räcker bara i omkring två veckor. Tusentals människor har flytt striderna i området och WHO har beredskap för att hundratusentals kan bli hemlösa.

Den östlibyske krigsherren Khalifa Haftar har på senare tid ryckt fram mot Libyens huvudstad Tripoli, där den av FN erkända regeringen har sitt säte. Världssamfundet, däribland EU, har uppmanat parterna att nå en politisk lösning på konflikten.