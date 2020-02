Vakna upp. Betrakta detta som allmänhetens värsta fiende, säger WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Ett första vaccin för viruset, som fått namnet Covid-19, tros inte vara framställt förrän om 1,5 år, spår WHO.

Drygt än 1 015 personer har avlidit i det nya coronaviruset och över 42 000 personer i 25 länder är smittade. Det senaste dygnet har 108 människor avlidit av viruset, det är första gången som dödstalet under ett dygn varit tresiffrigt sedan Covid-19 upptäcktes.

Kinesiska myndigheter har isolerat miljontals människor i storstäder, flera länder har stoppat resenärer från Kina och flygbolag har ställt in flyg för att hålla smittan borta.

Brittisk superspridare

Ett fall med en brittisk man som spridit viruset till minst elva andra, utan att ha varit i Kina, har väckt farhågor om en ny spridningsfas utanför Kinas gränser. Mannen smittades på en konferens i Singapore och förde sedan smittan vidare när han åkte på semester i franska Alperna innan han fick diagnosen i Storbritannien.

Av dem som smittats av den brittiska så kallade superspridaren har fem lagts in på sjukhus i Frankrike, fem i Storbritannien och en på Mallorca.

En gnista

WHO-chefen Tedros Adhanom Ghebreyesus varnar för att den typen av smittspridning kan vara "en gnista".

Men just nu är det bara en gnista. Vårt fokus förblir att begränsa smittan. Vi uppmanar alla länder att utnyttja möjligheten vi har just nu att förhindra en större eld, säger han och tillägger.

Ett virus kan få mycket kraftfullare konsekvenser än någon terrorhandling.

Michael Ryan, chef för WHO:s program för hälsonödlägen, tonar dock ned faran något.

Det finns alltid en risk när människor möts och skiljs och vi har processer för att hantera den typen av risker, men man kan inte stänga ner hela världen.

"Topp nära"

Zhong Nanshan, en av Kinas främsta experter på smittsamma sjukdomar, blev känd efter sin roll med att stoppa sarsepidemin 2003. Han är optimistisk och säger att utbrottet förmodligen når sin topp någon gång i februari.

I en del provinser förbättras redan situationen och antalet smittade minskar.

Så vi antar att toppen kanske kan nås i kanske i slutet av eller senare den här månaden, februari, och sedan plana ut eller något sådant för att sedan gå ned, säger han till Reuters och tillägger att han hoppas att utbrottet är över i april.

Zhongs prognos är gjord efter beräkningar av de senaste dagarnas utveckling och utifrån hur myndigheterna hanterar epidemin.

Specialistinsats

WHO har nu en grupp med specialister på plats i Kina, under ledning av Bryce Aylward som ledde WHO:s insats under ebolaepidemin i Västafrika 2014–2016.

Landets president Xi Jinping har sedan Covid-19 började spridas hållit sig undan offentligheten, men besökte i måndags ett sjukhus i huvudstaden Peking. Bilder visar honom med en mask för munnen medan han kontrolleras för feber. Han sade att situationen i Hubei fortfarande är väldigt allvarlig och uppmanade till ännu kraftfullare åtgärder för att förhindra virusets spridning.