Produktionen av plast har ökat från 1,5 miljoner ton 1950 till 335 miljoner ton 2016.

Varje minut dumpas en lastbil fylld av plastavfall i haven, vilket motsvarar 8 miljoner ton per år.

I Sverige återvinns 45 procent av alla plastförpackningar, för att globalt bara vara 14 procent.

De länder som producerar mest plastavfall är USA med 70,8 miljoner ton per år, följt av Kina med 54 miljoner ton per år och Indien med 19,3 miljoner ton per år.

(Källa: WWF)