– Nu handlar det om att se var vi står någonstans. Oskarshamn var ett mål från superettan förra säsongen och har fått behålla hela truppen och till och med spetsat den. De kommer säkert finnas med i toppen även i år, säger Johansson.

Känns det som ni är på rätt väg?

– Ja, det tycker jag. Försäsongen har varit positiv och vi har gjort många bra spelmässiga insatser. Vår offensiv har sett piggare ut under försäsongen än vad den gjorde under hösten när vi började vinna matcher. Sedan behöver vår defensiv täppas till litegrann. Det är bitarna i defensiven jag hoppas kunna höja ett eller två steg i morgon. Men offensivt har vi skapat mycket målchanser i alla matcher, säger Johansson.

ÅFF-brassenRamel Dias Fariasstukade foten mot Sylvia senast, men är nu tillbaka i truppen. Dock börjar han på bänken mot division 1-konkurrenterna.

– Han tränade fullt under måndagen och finns med i truppen. Han kommer inte vara med från start men kommer säkert göra ett inhopp. Han behöver lite tid att acklimatisera sig när det gäller spelet och den svenska fotbollen. Men det kommer.

Är det några fler spelare på ingång eller är allting klart?

– Vi ska ta in målvakten från Oddevold (Martin Lucena) som skadade sig under matchen mot Sylvia. Han skulle stått mot Vimmerby med men tar bort stygnen under tisdagen. Annars är det den truppen vi har nu som ska kämpa om det, avslutar Johansson.