– Det har gått bra. Vi har försökt att inte satsa för mycket i dag utan snarare hålla oss på vägen. Nu laddar vi om, säger Albin Nordh glatt.

Han är nöjd med att ligga på just en femteplats inför lördagen för att ha ett bra slagläge. Banan under fredagen var en uppbyggd bana, medan den under lördagen är en klassisk rallybana i de småländska skogarna.

– Planen vi har är ett öppna i ett lagom tempo och se hur vi ligger och sedan öka allt eftersom. Även där gäller det att hålla sig på vägen, säger Nordh och fortsätter:

– Det är väldigt snabba förare med. Det är ett getingbo i den här klassen. Men målet är alltid att ta sig i mål och stå högst upp på pallen.

För att göra det lite lättare att nå målet har en justering gjorts på bilen då Nordh var lite missnöjd med styrningen.

– Bilen var lite för mjuk och lite för seg i styrningen så vi har gjort den lite hårdare. Så nu blir den lite mer direktstyrd, förklarar Nordh.

En annan östgöte finns med i samma klass i form av kartläsaren Henrik Appelskog med sin förare Tom Kristensson. De ligger nu på en tredjeplats.