Den storväxte mexikanen har under vintern och våren funnits med och tränat med Linköping – och enligt vad Sporten erfar är nu det i princip klart att hårdsatsande division 1-klubben lånar in honom under kommande säsong.

Bara smådetaljer och lite pappersexercis återstår innan nyförvärvet kan presenteras.

Närmast kommer anfallaren, som går under smeknamnet Hulken, från näst högsta serien i Mexiko. Tanken är att han ska få en nyckelroll i multinationella City, som målskytt och som en stark profil på topp.

Förra säsongen slutade med en plats strax under mitten för nykomlingen och siktet är nu högre ställt. Tidigare har gjorts klart med nyförvärven Almir Gullit dos Santos, Alexander Fioretos, Staffan Hedbäck, Adam Larsson, Moshtaq Ahmadi, Boris Pantaleev och Wellington Gigante.

Den sistnämnde brassen har ännu inte bekräftats, men enligt vanligtvis välunderrättade källor är allt klart även där. Som vi berättat tidigare finns även Santa Cruz, som förra säsongen spelade i högsta ligan i Paraguay, med i bilden, men där är det oklart om klubben i det här läget väljer att gå vidare eller inte.

Linköping City möter närmast Sylvia i en träningsmatch på hemmaplan nästa tisdag.