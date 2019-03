Jo, Linköpings sporthall kan vara sövande, jag vet. Det finns ingen hall som har så dämpande akustik, ingen hör dig ens snarka om du somnar till en riktigt trist och ointressant match. Det kräver publikengagemang och det kräver välbesatta läktare om det ska bli tryck i den här hallen. Det krävs över tusen personer för att det ska bli och kännas som fest.

Men ibland blir det drag och jag tror torsdagen, slutspelspremiären mot Dalen, kan vara en sådan kväll då det kan bli lite småmagiskt.

Jag ska ge några småtips till er, ni som har tänkt viga den här kvällen åt innebandyn. Att gå på idrott är nämligen precis som alla andra fester, man har inte roligare än man gör sig. Och somnar man är det kanske inte underhållningen det är fel på, utan en själv.

Jag rekommenderar att för det första vara i tid, gärna minst en halvtimme före matchstart. Gå runt i arenan, foajén till exempel. Vimla, köp en korv, kolla på Correns gamla bilder på väggarna och dröm dig tillbaka till andra idrotter och andra tider.

Sedan ser du till att vara påläst före, läs och se tidningens förhands, gå in på nätet och kolla mer stoff om lagen och dess profiler. Under själva matchen kan du sedan under perioder följa en viss person, typ hur Johan Astbrant coachar, eller hur Matej Jendrisaks rörelseschema är. Då går det att upptäcka nya saker i showen.

Är det sedan lotterier eller tävlingar i pauserna går det att ge sig själv chansen, i stället för att småslumrande som vanligt se någon annan vinna.

Tror man sedan att det är avgjort åt något håll kan det vara vits att trots allt se matchen klart. Inte gå hem i förväg. Man vet aldrig vilka delikatesser eller intränade varianter som lagen kan bjuda på i slutskedet. Sedan kanske någon matchhjälte slänger upp sitt hårband i publiken i rent glädjerus, och vips så har du fått en äkta souvenir att spara. Ett minne för livet från en kväll du aldrig glömmer.

Slutligen: Mitt eget bästa minne från den grundseriesäsong som varit i Linköpings sporthall är den variant som Storvreta bjöd på i slutsekunderna mot Libk. Bollen tog i ribban, inget mål, men att ta timeout och sedan göra den intränade varianten, med volley bakom ryggen, var hög nivå.

Så ni vet aldrig vad Dalen kan hitta på en kväll i Linköping.

Men jag tror att första kvartsfinalen blir Libks kväll, Libks show.

Libk är i form, har en bred trupp nu med många alternativ. Nyförvärven känner sig uppenbart mycket mer hemma i laget nu än i höstas. 7–3 tror jag att det blir i match ett.

Vi ses i sporthallen!