Det mesta går emot MAI i division 3-fotbollen just nu, under lördagen kom tredje raka uddamålsförlusten efter en minst sagt tuff start på Vifolkavallen. Två misstag av hemmaspelare under de första fyra minuterna av matchen gav två mål för Eneby – och en brant uppförsbacke direkt.

– Vi gjorde en del förändringar och vi ryckte upp oss, men det var tyvärr inte tillräckligt, sa Kenny Lundgren.

MAI tog tag i matchen, dominerade efter paus och fick in en reducering när Martin Ingesson sköt in en retur. Men några fler mål blev det inte.

– Vi skapade en del efter paus, men det blev inget jättetryck mot slutet, sa Kenny Lundgren.

Han fortsatte:

– Tre raka uddamålsförluster . . . det var verkligen ingenting vi hade räknat med. Vi ställs på prov och prövas som grupp just nu, sa Kenny Lundgren.

Oroligt?

– Nja . . . det är klart att det är tufft att förlora och grabbarna var såklart besvikna efteråt, men det är definitivt ingen panik, sa Kenny Lundgren.