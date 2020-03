Regeringen beslutet att stoppa alla evenemang med mer än 500 deltagare kan innebära att en rad större motionslopp kan tvingas ställa in.

Däribland världens största cykellopp, Vätternrundan.

– Det är klart att man känner en oro och vi följer utvecklingen noga hela tiden, säger Vätternrundans VD Gunilla Brynell Johansson.

Hon berättar att Riksidrottsförbundet ska ha ett möte med specialförbunden under torsdagen. Därefter ska Vätternrundan och de övriga klassikerloppens organisationer träffas under fredagen för att diskutera hur de ska hantera situationen.

Det är tre månader kvar till starten av årets Vätternrunda. Men tidsfristen innan de drygt 20 000 anmälda cyklisterna måste få ett besked om loppet kommer genomföras eller inte menar Brynell Johansson är kortare än så.

– Ännu så länge så hoppas vi ju. Men det går inte att säga att vi väntar och ser hur det blir. Dels är det en massa förberedelser som ska göras men framförallt handlar det också om respekt för våra deltagare. Vi är kanske inte på den kritiska punkten nu men vi kommer till den väldigt fort.

Vad gör ni nu?

– Vi kommer uppdatera oss genom såväl Folkhälsomyndigheten som Riksidrottsförbundet så att vi hela tiden följer hur det ser ut och har relevant information, säger Brynell Johansson som menar att det inte finns någon anledning för de som tänkt cykla Vätternrundan att vänta med att träna för loppet.

– Oavsett vad som händer så är träningen alltid en bra investering.