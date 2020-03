Japans OS-minister Seiko Hashimoto gick i början av veckan ut och meddelade att Tokyo-OS kan komma att på grund av Coronaviruset. Det skulle även innebära att Paralympics skjuts upp.

Något som skulle påverka Västers BTK:s paraspelare.

– Skulle det bara flyttas fram ett par månader så innebär det kanske inte så mycket för våra spelare. Nu har vi ju inte börjat göra någon plan för att toppa formen till Paralympics då vi fortfarande inte har kvalat in, säger Daniel Ellerman lagledare för Västers BTK och tillika förbundskapten för svensk parabordtennis.

Och det är hur Västers och de svenska spelarna ska kunna kvala in till Tokyo som Ellerman är mest orolig över just nu.

– Nu har vi tre paratävlingar i Kina, Thailand och Italien som blivit inställda och det stör oss. Lins Karlsson är väl den som drabbas extra hårt då han var skadad stora delar av förra året, säger Ellerman.

Han berättar även att oron för coronaviruset fått två svenska spelare att dra sig ur en kvaltävling i Spanien i veckan.

– Deras föräldrar vågar helt enkelt inte släppa iväg dem. Så det är fullt kaos med allt. Alla har ju gjort en plan för vilka kvaltävlingar de ska spela. Nu kastas ju allt omkull, men det är ju inget att göra åt, säger Ellerman.

Han fortsätter:

– Vi får hoppas att det planar ut. Men som utvecklingen är nu så går det åt helt fel håll. Fortsätter det så här så kan jag inte se något annat än att spelen blir inställda.