– Ja, idag har vi varit framgångsrika. Verkligen, säger pappa Sören Nilsson Påledal efter att själv tagit familjens storseger på långdistans-DM. Han vann H 45 med tio minuter.

– Min värste konkurrent Petter Ettling missade grovt på slutet. Annars hade jag vunnit med max en halv minut. Jag vet att jag måste ligga i om jag ska kunna vinna när han är med.

Långdistansen gick i tuffast möjliga vildmarksterräng mellan Åtvidaberg och Kisa. Vid målplatsen Lilla Vilebo fanns hus och tomtmark. På kartan i övrigt fanns varken tillstymmelse till hus eller andra byggnader, ej heller kulturmark.

Däremot stora höjder och branter i en omfattning som gjorde tävlingen väldigt fysiskt krävande.

Eftersom Linköpings OK arrangerade deltog inga Lok:are i vuxenklasserna och det gjorde huvudklasserna tunna. I H21 segrade Simon Lundin, OK Kolmården och i D 21 gick guldet till hans klubbkamrat Malin Leijon Lind.

Men dagen var alldeles uppenbart Påledals från OK Roxen. Jacob Påledal tog hem den största ungdomsklassen, H14, med 21 startande, Sören Nilsson Påledal segrade i den nästa största vuxenklassen med likaledes 21 startande och Anna-Stina Påledal triumferade i D 40. Lägg till detta att Linnéa Påledal tog brons i D10.

– Jacob har gått som en klocka efter sommaren och vunnit alla tävlingar i Östergötland, konstaterar Sören.

Sent på fredagskvällen avgjordes natt-DM vid Häckla alldeles utanför Åtvidaberg med OK Eken som arrangör. Som det alltid är betydligt färre deltagare totalt än på DM-tävlingarna i dagsljus, men faktiskt fler i H 21 och D21. Segrade gjorde Mathias Hallmén, OK Denseln, och Fredrika Vångell, Linköpings OK.