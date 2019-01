Det kunde blivit både en och två poäng – men det blev noll när Täby vann en jämn tillställning i division 1 norra med 35–33. Mantorps tränare Jesper Hallberg var efter förlusten bekymrad över lagets försvarsspel.

– Vi får inte till det i försvarsspelet just nu. Vi får jobba med det under veckan som kommer men tyvärr har vi en ganska skadeskjuten trupp just nu. Vi går tungt men vi som är här får se till att göra det bästa av det.

Efter ett underläge en bit in i den andra halvleken lyckades Mantorp hämta upp till likaläge, men det räckte inte hela vägen.

– Vi tar ikapp till 32–32 sen vågar vi väl inte riktigt, vi gör tekniska fel och då kan de göra två mål och gå ifrån oss. Efter det kommer vi inte riktigt närmre, säger Jesper Hallberg och fortsätter:

– Det är våra misstag som gör att de går segrande härifrån idag.

Anfallsspelet är inget Mantorp har problem med just nu. De har gjort 461 mål vilket är flest i hela serien. På onsdag ska laget åka upp till Stockholm och försöka att ta med sig två viktiga poäng mot Kungsängen. Tabellen är just nu oerhört jämn och det skiljer endast nio poäng från negativt kval till serieledning.

– Det är fruktansvärt jämt så det är bara att kriga på. Vi har fyra poäng upp till toppen och fem poäng ned till det andra kvalstrecket. Det är bara att kriga på framöver, det är sju matcher kvar och i den här jämna tabellen är allt fortfarande möjligt.

Har ni vad som krävs för att gå upp i år?

– Ja, på pappret har vi en väldigt starkt trupp. Men saker som jobb och skola måste tyvärr gå före eftersom vi inte spelar på någon jättehög nivå. Så vi får ta dagen som den kommer.

Bästa målskyttar: Jakob Nilsson 9, Ivar Pålsson 7, Freddy Lindblad 5, Victor Nilsson 5.