Det har varit flera toppmöten i rad för Libk, vilket har börjat märkas av på kropparna i truppen.

– Vi har några spelare som ligger nerbäddade hemma plus några skavanker. Det har tagit ut sin rätt när vi haft tre extremt tuffa matcher mot Storvreta, Pixbo och Falun. Det sliter mycket. Med sådana toppmatcher får man inte riktigt vila under matchens gång. Vi får mer svar på hur det är med spelarna när vi tränar under lördagen, säger Astbrant.

Efter bottennappet mot Kalmarsund har laget tagit nya tag och ändrat en del i sitt spel. Något som också har lönat sig när prestationerna på planen sett bättre ut.

– Vi bytte ganska mycket spelfilosofi och speltänk samtidigt som vi ändrade i formationer efter Kalmarsundsmatchen. Den första matchen mot Helsingborg borta kände vi att vi hade något att bygga vidare på när vi var elva sekunder ifrån att ta tre poäng. Efter miniuppehållet på två veckor har vi spelat bra innebandy och jag kan inte hålla med om att vi ställer upp en köttmur som jag läste någonstans. Vi skapar lika mycket lägen som de andra lagen om inte mer, säger Astbrant.

– Jag såg att Faluns tränare hade sagt att han var trött på att möta de här köttmurarna. Det han glömde var att han själv byggt ett lag med en spelfemma och två omställningsfemmor. I slutspelet i fjol ställde han fem landslagsspelare på egen planhalva. Vissa lag får göra hur de vill. Kommer resultaten spelar det ingen roll hur de spelar.

Nu väntar tabelljumbon Örebro på bortaplan för Linköping. Ett motstånd som spelat till sig sju poäng.

– Vi mötte dem under en träningsmatch på försäsongen och vann stort. Det är ett lag vi ska vinna mot oavsett om det är hemma eller borta. Sedan var Pixbo där och förlorade så det handlar mycket om inställning. Kommer vi upp på vår nivå ska vi vinna den matchen, det är inget snack om det. Det gäller att vi tar det på allvar och inte går på VM-ledighet redan nu.