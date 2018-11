Landeryds golfproffs startade kvalet på Luminebanan i spanska Tarragona strålande med 67 slag. Efter det har det gått lite trögare, måndagens 72 slag följdes upp av 70 slag under tisdagen, 18 hål som innehöll tre birdies och två bogeys. Det gör att Sturehed har tappat på täten och ligger just nu på en delad 39:e plats på sammanlagt åtta under par. Topp 25 plus delningar får det eftertraktade Europatourkortet till nästa säsong.

Linköpingskillen Niklas Lemke, som sedan flera år bor i Göteborg och tävlar för Öijared, är på god väg att skaffa sig ett fullvärdigt Europatourkort. Lemke har spelat strålande golf hela hösten och den fina formen fortsätter på Lumine. Gårdagens 69 slag, två under par, ger en delad tiondeplats med två rundor kvar.