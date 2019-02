Efter att på grund av en handledsoperation i somras ha missat säsongsstarten har Forsling drabbats av ytterligare dubbla skador som tvingat honom till ett antal veckors vila. Men när spelet återupptogs efter avklarat all star-uppehåll skickades han under den gångna helgen tillbaka in i laguppställningen.

Resultatet?

Alldeles utmärkt.

Chicago, som upplever en tuff säsong, har inte gett upp hoppet om en slutspelsplats och tog två tunga vinster: 7–3 mot Buffalo och 4–3 mot Minnesota. Gustav Forsling fick spela drygt 16 minuter i båda matcherna och noterades för en passningspoäng i den första.

En annan LHC-bekanting, Calle Dahlström, ges också fortsatt förtroende i Chicago där tvåmålsskytten Erik Gustafsson blev matchvinnare mot Minnesota.