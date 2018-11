En jämn kamp mot Torslanda slutade under lördagen i säsongens första oavgjorda och sjätte raka utan förlust för RP.

– Det var en jämn och tuff kamp, men det kändes som vi inte riktigt kom upp i vår standard framåt, sa RP:s nyckelspelare David Näsman efter matchen.

RP har startat sin säsong bra, med fem vinster och tre förluster på åtta matcher och befann sig på en stabil sjundeplats inför matchen mot Torslanda. Bortalaget hade inför matchen en spegelvänd trend med tre vunna matcher och fem förlorade på åtta matcher. Den första halvleken var jämn, med bra försvarsspel från båda lagen. Men hemmalaget drog hjälp av den extatiska publiken i Sporthallen och ledde efter den första halvleken med 13–12.

Andra halvlek fortsatte på samma spår med bra defensivt spel från båda lagen. Men liksom under den första halvleken lyckades hemmalaget matcha Torslanda och fick in bollar på rullande band under en period. I slutet lyckades bortalaget emellertid kliva tillbaka och ifrån, vilket en kort formtopp från RP rådde bot på. 24–24 slutade nu matchen och där RP stod med ryggen mot väggen med bara minuter kvar, men hade ändå chans på vinst i slutsekunden genom ett straffkast som räddades.

– Första känslan är lite bitter, såklart. Men tittar vi på hur matchen ser ut så är vi glada med en poäng, sade tränare Magnus Oscarsson Söder.

Anfallsspelet har under säsongen stundtals haltat, men försvaret har varit desto bättre. Detsamma gällde mot Torslanda.

– Försvaret är genomgående bra och det är ju vår styrka. Sen finns det kanske mer i kontringsspelet att hitta, fortsatte Oscarsson Söder.

Målskyttar RP: Philip Claudius 5, David Näsman 4, Christoffer Johansson 3, Isak Karlsson Süssly 3, Jesper Flink 3, Ludwig Isegren 2, Martin Karlsson, Arvid Kindstrand, Emil Möllerström, Robin Johansson.

Publik: 243.