Värmdö sträckte armarna mot luften i Campushallen efter deras 4–3-seger. De var klara för steg två i kvalet till allsvenskan. På planen utbröt ett bråk efter att en Värmdöspelare startade sitt firande lite för nära en Ledbergsspelare. Frustrationen rann över från det förlorande laget. På en bänk satte sig Ledbergs Sebastian Gustavsson och la ansiktet i händer. De räckte inte till.

– De får oss dit de vill den här matchen med. De ställer upp ett starkt försvar och vi kommer inte riktigt till. Vi får inte ett tillräckligt bra tryck. De gör mål när de får sina lägen och vi borde ha gjort mer mål i en sådan här match, säger Gustafsson.

Den 19-årige centern kämpade, slet och stod ofta rätt på planen. Det var också han som tryckte in kvitteringsmålet, 2–2, i den andra perioden. Han bröt in mot mål och tog i så mycket att han föll bakåt efter att skottet hade glidit in i mål.

– Jag vet inte hur målet gick in. Jag tog bara bollen och sprang, säger han och fortsätter:

– Efter den här förlusten tänker jag inte så mycket på mitt egna spel, det är bara surt att vi förlorade.

Ledberg hade mest bollinnehav och flera bra chanser, men när slutsignalen ljöd var det tydligt att Värmdös effektiva spel med ett hårt försvar blev det vinnande konceptet.

– Det är små marginaler som avgör. Vi kunde lika gärna ha vunnit. Det var ju jämnt i båda matcherna. Jag tycker inte att vi kommer upp i nivå riktigt, säger Gustafsson.

Från division 4 till division 1 har A-laget i Ledberg klättrat i systemet varje år. Nu är det första gången de inte lyckas ta nästa steg på direkten. Snabbt har en vinnarkultur byggts upp som gör att laget tog förlusten extra hårt. Något som tränaren Mathias Trinks intygar.

– Våra 00:er och juniorer har alltid varit bra som jag förstår det. Det tog en halv säsong i trean och sedan hade de anpassat sig till seniorinnebandyn. Sedan fick vi in Markus Johansson, Joakim Ström och Henrik Qvist som är sköna vinnare från Linköpingstiden. Vi är ett gäng som har vunnit i många år med duktiga innebandyspelare. Vi har fått ihop en grupp som funkar, säger Trinks.

Behövs det ett allsvenskt lag i närområdet tycker du?

– Jag tror det skulle vara bra för hela Linköpings region. Inte bara för oss utan även för Linköping IBK i SSL, om vi ska vara ett lag som slussar upp spelare till dem. Det tror jag alla skulle ha vinning av.