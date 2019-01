Kylan och minusgraderna är här – och division 1-laget ÅBK får för första gången den här säsongen spela på hemmaplan när topplaget Skirö gästar på söndag. ÅBK har under ett par års tid haft stora problem med sin anläggning som gör konstfrusen is och till den här säsongen togs beslutet att byta ut allting. Förhoppningen om en kall vinter har hittills kommit på skam, men den senaste tidens minusgrader har gjort att klubben nu kunnat spola en isbana som håller för spel på division 1-nivå.

– Vi har tränat hemma i två veckor och de senaste dagarna har det varit fantastiskt bra is. Det känns som om man är ute på sjön och åker, säger Hampus Ivarsson.

Laget har bara tränat på is en gång i veckan under säsongen, då man har hyrt in sig på Stångebro i Linköping. Övriga träningstillfällen har ägnats åt fys eller innebandy.

– Man är skapligt trött på att pendla till Linköping. Ibland har vi bara en timma att träna, säger Hampus Ivarsson.

Han fortsätter:

– Det märks ganska tydligt på matcherna att vi inte har tillräckligt många timmar på is. Vi är ofta bra med i början men orkar inte i andra halvlek.

A-laget kämpar på i motvind och börjar bli vana vid de tuffa förutsättningarna, men ytterligare en säsong utan konstfruset skulle vara tufft, menar Hampus Ivarsson.

– Det bara måste bli is, om klubben ska kunna leva kvar. Många spelares kontrakt går ut och . . . vi har inte kunnat träna vettigt på två år men ändå kämpat på. Risken finns att många tröttnar.

Utifrån förutsättningarna, är du nöjd med säsongen?

– Den är godkänd, absolut. Framför allt har många yngre killar, som Axel Hansson och Petter Thor, tagit stora kliv, säger Hampus Ivarsson.