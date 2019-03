Namn: Christopher Vang.

Ålder: 31 år.

Bor: Lägenhet i Linköping.

Familj: Sambo Madeléne, mamma Pamela.

Yrke: Vattenpolospelare, studerar till ekonom.

Fritidsintresse: Vattenpolo.

Förebilder: Henrik Larsson, fotboll, Steve Nash, basket. Roliga att se på och ödmjuka och osjälviska.

Drömresemål: Fiji.

Blir glad av: Spela vattenpolo, äta god mat, att inte vara "förstörd" efter ett träningspass.

Blir irriterad på: När jag är ofokuserad och inte presterar som jag vill. Om laget inte vill något lika mycket som jag.

Lyssnar på: Allt möjligt, beror på humör.

Bästa tv-program: Seinfeld.

Senast lästa bok: "Why economics explains almost everything" av Robert H Frank.

Favoritlag: Linköping simidrottsförening.

Aktuell som: Linköpingsgrabb som är världsresande inom vattenpolo.