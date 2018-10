Spelarfacken släppte under onsdagen en upptaderad lista över samtliga spelares årslöner, uppger fotbollskanalen.se. Italienaren Sebastian Giovinco i Toronto tjänar allra bäst med en årslön på 7 115 555 dollar per år, drygt 64 miljoner kronor. Bland svenskarna är det inte helt oväntat Zlatan Ibrahimovic i LA Galaxy som är bäst betald, han tjänar 1,5 miljoner dollar per år. Tvåa på svensklistan är Portlands Samuel Armenteros och på tredje plats hamnar Anton Tinnerholm med sina 434 925 dollar om året, vilket ger ungefär 3,9 miljoner kronor.