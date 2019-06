– Det blev lite som en chock att det blev klart att jag kom med där, säger Hugo. De 18 bästa seniorerna får en plats och jag hade väl inte riktigt räknat med att jag skulle ta mig dit.

Vid helgens Grand Prix i Runsten utanför Stockholm var han och 12-åriga hästen Charmie RTG det enda felfria ekipaget av 18 startande och samlade därmed in en massa kvalpoäng.

Så många att han redan nu är klar för Falsterbo vecka 28.

– Skönt att ha det avklarat redan. Det är mitt stora mål i år, jag var trea där i fjol och nu vill jag verkligen vinna 145-hoppningen.

Poängen han samlat in under våren, efter en bra start på säsongen, räckte också till att få en plats i nästa veckas stortävling under Stockholm horse week.

– Den går samtidigt som Longines Champions League som är bland det största inom ridsporten och hoppningen så det ska bli väldigt häftigt att vara med där. I vår klass är det väldigt mycket prispengar, jag tror det var 175 000 till vinnaren. I helgen vann jag 10 000, så det är lite skillnad på status och konkurrens.

– I första hand är jag med för att se och lära då jag möter seniorer, men vi ska göra vad vi kan för att få till en bra ritt och ett bra resultat.