Tränaren Mattias Sjöholm ska tillsammans med IFK:s gruppdynamikutbildare Per Gullbrand och spelare i laget i höst berätta om gruppdynamik i elitlag. Det sker på en konferens i ämnet i Stockholm.

IFK är inbjudet att berätta om sin resa på ett seminarium hos GDQ Associates den 26 september. Hundratals åhörare från olika branscher och yrken kommer att närvara och lyssna.

– Det finns en nyfikenhet på hur Mattias tänker och hur han tillsammans med spelarna byggt ett så starkt lag. Roligt för IFK att bli uppmärksammat av både forskning och näringsliv, säger Per Gullbrand.

– Allt det här har funnits sedan lång tid tillbaka i IFK, skillnaden är att vi nu arbetat mer aktivt med det. Alla förstår varifrån man kommer och vilka riktlinjer och mål som satts upp. Man skapar ett gemensamt språk som man inte bryter mot, kommenterar Mattias Sjöholm.

Per Gullbrand jobbar själv just nu med att utbilda nya handledare inom grupputveckling. Han jobbar också med utveckling tre grupper i Stockholm, dels en HR-avdelning och dels två industriella grupper som ska bygga en ny avfalls-sorteringsanläggning samt en utbyggnad av ett kraftvärmeverk i miljardklassen.

Samtidigt kommer han att göra ett andra år nära IFK Motalas bandylag.

Gullbrand visste nästan ingenting om bandy när han började jobba med Mattias Sjöholm och hans spelare förra sommaren.

Det blev en säsong där isproblem och skadeproblem byggde upp stora hinder att leverera för IFK. Det var ispremiär på allmänhetens åkning i Mjölby och det var fem hjärnskakningar i truppen, skador som plågar laget fortfarande.

Ändå överträffade IFK sig självt och nådde oväntat SM-kvartsfinal där det blev ett möte med Villa-Lidköping som senare vann SM-guldet. Det var en kvartsfinal mellan "världens bästa lag" och "världens bästa grupp".

– Jag kom in i en mogen och högpresterande grupp, ett gruppdynamiskt unikum. Den värme, omtanke och vilja som finns i IFK är slående. Ett unikt lag som är som en familj. I stort sett alla är ju kvar också. Jag förstår att näringslivet är intresserade av det Mattias och laget byggt under några år, säger Per Gullbrand.

Fortsätter gör också Gullbrand som alltså ska jobba med gruppen ytterligare en vinter. Det handlar om att jobba med kunskapen om vad det är som gör en grupp högpresterande och vad det är som gör att den inte blir det.

– Det är oerhört intressant att titta på gruppdynamikens betydelse för hur ett lag kan besegra ett annat lag, trots att det andra laget egentligen har bättre förutsättningar, säger Per Gullbrand.

Nyckeln till att bli en högpresterande grupp är att så mycket som möjligt av gruppens energi går till att lösa uppgiften. Då gäller det att relationerna och de gemensamma och delade målbilderna och arbetssätten ska finnas automatiskt. I fokus ska bara vara uppgiften när det väl gäller.

– I en mogen grupp är det dessutom lite enklare för nyförvärv att gå in och leverera direkt. Spelarna ska jobba vidare, för man blir aldrig färdig. Gruppen är levande och man måste vara på tå. Det kommer nya motstånd och nya utmaningar, säger IFK:s utbildare.

– Vi håller på med det här hela tiden, det är färskvara, säger Mattias Sjöholm.

I lördags tog Motalalaget sommarledigt med att spela en kombinerad turnering i padel och tennis. Forwarden Philip Florén vann, med just Per Gullbrand som tvåa i tennisgrenen. Gullbrand har en bakgrund i tennis.

Återstarten av den gemensamma träningen sker 5 augusti.