Ett led i det är att arrangera provträning för tjejer i alla åldrar. En sån hålls nästa vecka.

– Vi känner att vi vill få fler tjejer att upptäcka bandy och vi försöker bygga upp verksamheten underifrån. Därför vänder vi oss till yngre tjejer och bjuder in dem att testa på sporten under lättsamma former.

Det säger Åsa Malmberg, lagledare för de två lag i F 17 och F 14 som IFK har i seriespel. Det äldre laget spelar sina matcher tillsammans med tjejer från Tranås då de egna spelarna inte riktigt räcker till.

– Till stora delar är det annars samma tjejer som spelar i båda lagen, eftersom bristen på spelare på flicksidan är ganska stor, berättar Åsa Malmberg. Det finns inte så många spelare och inte så många lag heller.

F17-serien är uppdelad i norra och södra och innehåller totalt nio lag. IFK spelar i den södra och har tufft motstånd varje match.

– Det har varit lite tungt resultatmässigt, men tjejerna har kul tillsammans i alla fall, det är huvudsaken.

I F14-serien går det bättre. Där leder IFK Motala serien efter sex av åtta matcher.

Men under de här två lagen är det tunt och IFK vill nu kraftsamla för att få ihop till ett nytt lag.

– Det är tio-elva tjejer inskrivna i bandyskolan men vi behöver vara några fler för att kunna få dem att träna tillsammans. Nu har det varit för få för att vi ska kunna dela upp dem och låta dem träna själva. Men vi på de äldre tjejerna att när de fick en egen träningstid så blev intresset större att vara kvar i sporten. Tjejer vill spela med tjejer, det är väldigt tydligt.

Under prova på-dagen på onsdag får deltagarna låna all utrustning som behövs.

– Sen är spelare från våra flicklag på plats som ledare för att hjälpa till med allt som behövs.