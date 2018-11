LÄS MER: Statistiken som avslöjar IFK

Etta eller tvåa? En liten skillnad i tabellen, men en stor skillnad i praktiken. Klart det smäller väldigt mycket högre att stå där med Lennart Johanssons pokal på söndag eftermiddag.

Oavsett så har IFK gjort en stark säsong och för Peter Hunt är det ändå realistiska tankar så här dagarna före avgörandet.

Han säger:

– Tyvärr är min känsla att sannolikheten inte är så stor. Jag vill inte vara pessimist och menar absolut inte att baissa, men realistiskt sett blir det svårt att få till ett guld. Men det är underbart att vi är med ända fram till 17 på söndag och jag hade samma känsla inför avgörandet i Malmö 2015. Osvuret är bäst och som alla säger; vi har inget att förlora, AIK har allt att förlora.

För tre år sedan gick det vägen och IFK blev svenska mästare. En skräll då, nu har IFK varit ett topplag sedan dess och flyttat fram positionerna rejält på många plan.

Den nuvarande säsongen kommer ge ett överskott på runt 20 miljoner, vilket Sporten skrev om tidigare i veckan.

Skiljer det mycket ekonomiskt om ni blir etta eller tvåa?

– Ser man kval till Europa League mot kval till Champions League så skiljer det en del. Det är inte den stora delen, men det är nog tio miljoner i skillnad mellan att bli etta och tvåa.

Vad skulle ett SM-guld till betyda för IFK?

– Attraktionskraften ökar ju, inte minst för nya spelare och även bland klubbar med villigheten att betala för spelare. Nästa steg är sponsorer och årskort, det var vi inte bra på efter 2015 men jag tror att vi lärt oss av det och om vi skulle vinna SM-guld igen skulle vi vara betydligt mer förberedda.

Finns det någon guldbonus till spelarna som faller ut om det blir guld?

– Det är klart att det finns det, men det betalar vi mer än gärna i så fall.

Peter Hunt kommer vara i Göteborg från och med lördag och är naturligtvis, precis som i princip hela styrelsen, på Bravida Arena när det ska avgöras.

– Visst skulle det vara helt fantastiskt om vi lyckades. Då skulle vi på fyra år ha två SM-guld med en budget som är runt hälften mot de största konkurrenterna. Dessutom med ett helt nytt lag och en ny manager. Men återigen, jag vill inte prata om guld för mycket inför matchen, säger Peter Hunt om att inte ta ut något i förskott – inte minst när det ändå är AIK som har det bästa läget inför helgen.

Vad är förklaringen till att ni kunnat klara båda sakerna, tjäna miljoner och fortsätta vara ett topplag?

– Det är många saker man måste väga in. 2015 stod stjärnorna rätt. Allt passade oss och allt slog in. Det berodde också på ett metodiskt arbete ekonomiskt och sportsligt. Sedan har vi lärt oss en del, vi har kommit in i den goda spiralen som ger bättre publik, större exponering och så vidare. Som sedan också gort att vi till exempel kunnat sälja spelare till CSKA Moskva för stora summor, svarar Hunt och fortsätter:

– Likaväl kan man hamna i negativa spiraler. Som ledning och styrelse måste vi försöka parera de här upp- och nedgångarna. Att inte få hybris när det går bra. Idag skulle jag säga att vi är tvåa–trea i allsvenskan när det gäller ekonomisk bärkraft. Framtiden är ljus om vi inte börjar värva dyrt och klantigt.

Inför 2018 gjordes delvis en satsning med starka värvningar. Den har gett resultat så tillvida att man klarat målsättningen och även är klart för Europaspel.

– Om vi sålt spelare för 130–140 miljoner så har vi köpt för ungefär hälften de senaste två och en halv säsongerna. Det hade vi inte varit i närheten av för fem, sex, sju år sedan.

Kommer det bli en fortsatt liknande satsning inför 2019?

– Det är svårt att säga. Risken är att vi tappar någon också. Men vi har ringat in och tittar på vad vi vill förstärka med. Vi vill göra det bättre i Europaspelet än vi gjort tidigare.

Då behövs bredd i truppen?

– Absolut. Det måste vi hantera.

Lever tanken på att få hem Christoffer Nyman från Tyskland?

– Jadå, vi ger inte upp den möjligheten. Sedan om han blir frisk och i matchform kan han, även om laget inte går så bra just nu, bli intressant även för andra klubbar som vi i så fall konkurrerar med.

När det gäller Arnór Sigurdssons framgångar i CSKA Moskva, faller det ut några klausuler som ger er pengar när det går bra för honom där?

– Det gör det, jag har det inte exakt framför mig men det har att göra med hur mycket han spelar, hur det går för laget i Champions League och så vidare. Så det finns en direkt koppling, vi ser med glädje på att han lyckas där, svarar Peter Hunt som kan få nya anledningar att glädjas på söndag.

Då avgörs guldstriden och IFK kommer i alla fall ha stöd på läktarna.

– Jag är jättetacksam att så många tar sig ner till Göteborg, säger Peter Hunt om fansens resor.